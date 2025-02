3ª edição do Acqua Fest atrai 85 mil pessoas em Caxias do Sul neste final de semana

Com a atração do maior toboágua inflável do Brasil, de 150 metros de extensão, e as altas temperaturas de sábado (8) e deste domingo (9), cerca de 85 mil pessoas participaram do 3º Acqua Fest, no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul. O evento foi uma promoção do Samae e da prefeitura de Caxias.