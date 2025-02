1º Festival do Azeite Nostra Oliva, do parque Olivas de Gramado, terá degustação, colheita e piquenique

Participantes acompanham colheita e extração do azeite de oliva. Sérgio Azevedo / Divulgação

Junto da abertura oficial da colheita de olivas no Rio Grande do Sul, marcada para o dia 7 de março, chega o 1º Festival do Azeite Nostra Oliva, em Gramado. Promovido pelo Olivas de Gramado, serão oito dias com experiências imersivas que prometem conectar o visitante ao universo dos azeites. Durante a programação, será possível acompanhar todas as etapas de produção do azeite de oliva extravirgem, desde a colheita manual de azeitonas, extração, envase e rotulagem.

— O Festival de Azeite Nostra Oliva surgiu com o intuito de proporcionar novas experiências para as pessoas que querem conhecer o processo de extração, de colheita, de envase do azeite de oliva. O Festival de Azeite Nostra Oliva tem essa proposta de imersão no olival para conhecer de perto como se faz esse ouro líquido tão apreciado pelas pessoas — antecipa o azeitólogo e idealizador do Nostra Oliva, André Bertolucci.

A programação começa no dia 8 de março e segue até o dia 23. As vagas são limitadas, e a experiência custa R$ 399 (ingresso individual antecipado) à venda pelo site. O valor inclui uma garrafa de 250 ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído.

O ingresso também inclui:

degustação sensorial harmonizada de azeites

oficina com introdução à análise sensorial de azeite de oliva

passeio no Expresso Olivas, dentro do parque.

piquenique toscano ao ar livre, que será servido em meio ao olival.

— O grande diferencial do nosso Festival é, justamente, as pessoas conhecerem como é feito o azeite de oliva, porque muitos não têm ideia do trabalho que dá de fazer toda a colheita manual, levar até o lugar onde ocorre o processo de extração, os equipamentos que nós utilizamos, e a alquimia envolvida para extrair esse produto tão maravilhoso que agrega valor aos pratos do nosso dia a dia — afirma Bertolucci.

Além do processo de imersão sobre a produção de azeite, o visitante terá a oportunidade de degustar azeites especiais, queijos coloniais, vinhos, espumantes e o exclusivo chopp de oliva.

— A degustação sensorial harmonizada é uma das atrações do evento e compreende até sete tipos de azeite de oliva diferentes, incluindo as infusões aromáticas com especiarias. São degustação de azeites extra-virgem de altíssima qualidade. Todos eles harmonizados, desde chocolates, pães, queijos, charcutaria, até uma pequena introdução, análise sensorial de azeite, onde as pessoas vão aprender a reconhecer atributos indispensáveis naquilo que se refere, de fato, a azeite de oliva extra-virgem — antecipa o azeitólogo.