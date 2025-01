Vídeo flagra homem em capô de carro em movimento em Caxias do Sul; veja

Câmeras de segurança de um posto de combustíveis no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, flagraram um homem em um capô de um carro em movimento, no início da tarde desta segunda-feira (20). A situação foi registrada no Posto Squizzato, na Avenida Alexandre Rizzo.

As imagens mostram o homem sendo carregado por um Fox de cor preta. As câmeras também flagram que uma mulher estava dirigindo o veículo. Após o veículo parar no posto de combustíveis, o homem e a mulher ficam por um tempo no local.

As imagens mostram também que havia uma criança no carro.