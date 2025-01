Vento arranca telhado de igreja em Forqueta, em Caxias do Sul

O telhado inteiro da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Forqueta, em Caxias do Sul, foi arrancado com a força do vento, registrado na noite desta quinta-feira (16). A estrutura foi parar em um terreno atrás da igreja. O incidente ocorreu por volta de 19h. Na manhã desta sexta-feira (17), alguns integrantes da igreja, que fica na Rua Tereza Giacomoni, contabilizavam os estragos.

Segundo o vice-presidente da Assembleia de Deus em Caxias do Sul, pastor Fabiano Pansera, 49 anos, ninguém ficou ferido, pois o local estava vazio no momento do incidente. Equipes da prefeitura foram acionadas. A Defesa Civil emprestou lonas para cobrir os móveis da casa pastoral, que fica na parte de trás da igreja, e que não teve a estrutura comprometida.

— A gente não sabe o que aconteceu de fato. Era como se fosse um tufão aquele vento que destelhou a igreja. Graças a Deus, ninguém se feriu e foram apenas danos materiais. Os bancos foram retirados e levados para a garagem da casa pastoral para que não estragassem, e os equipamentos elétricos foram desligados. Essa limpeza inicial seguiu até o início da madrugada — disse.

Uma empreiteira que presta serviços para a Igreja Assembleia de Deus já começou a reconstrução do telhado do espaço, assim como o forro, que deve ser refeito. Após análise dos estragos, a igreja afirmou que serão necessários 15 dias para reestruturar o local e retornar com a programação dos cultos.

Outras duas residências nas proximidades da igreja também sofreram estragos em parte da estrutura dos telhados.

“Um susto grande”

Moradora da casa ao lado do terreno de onde o telhado da igreja foi parar, a professora Zanaina dos Santos Pinheiro, 33, estava na residência no momento do incidente.

— Meu marido olhou para fora e avisou que o telhado estava vindo com tudo. Tentamos então ir para um cômodo nos fundos da casa para nos protegermos. O barulho foi assustador, um estouro forte que não tem como explicar. Quando olhamos para fora, já tinha caído tudo. Foi um susto grande — relata.

Ventos localizados

Contatada, a Climatempo informou que, na quinta, "a região estava com o alerta para temporais. Nessas situações de eventos mais extremos de chuva, existe um cenário favorável à ocorrência de rajadas de vento fortes bem localizadas."

Conforme o meteorologista Vitor Takao, nas estações do município, as rajadas de vento não passaram de 25 km/h durante a quinta-feira. Com essa velocidade, não havia a possibilidade de destelhamento, segundo ele.

— É preciso levar em consideração também as condições do local, se já é antigo ou suscetível. Mas em condições normais, rajadas de pelo menos 75 km/h seriam necessárias para ocorrer um destelhamento — afirma.