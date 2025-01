UPA Central de Caxias do Sul terá nova gestão a partir do dia 1º de fevereiro

O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) assumirá a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, de Caxias do Sul, a partir do dia 1º de fevereiro, sábado. O Instituto foi o vencedor da licitação lançada em setembro do ano passado pelo município. O contrato tem duração de cinco anos e o valor mensal repassado à nova empresa será de R$ 2,7 milhões.