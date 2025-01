Um dos maiores toboáguas infláveis do país retorna ao Parque dos Macaquinhos, em Caxias, em fevereiro

Pelo terceiro verão seguido, o público poderá se refrescar descendo um toboágua inflável no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul. O Acquafest está marcado para o fim de semana dos dias 8 e 9 de fevereiro. Com entrada gratuita, o evento é realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e prefeitura.

A programação, com início às 11h, seguirá o roteiro que reuniu 39 mil visitantes em dois dias, no ano passado: food trucks, brinquedos infláveis e apresentações artísticas. O Samae, no entanto, ainda não detalhou quais as outras atrações deste ano.