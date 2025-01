Três carros e um caminhão abandonados são removidos de bairros da Zona Norte, em Caxias do Sul 

A ação no bairro São Ciro localizou um caminhão Iveco 2008 sem parte da carroceria e com alerta de busca e apreensão. Já no Parque Oasis foram recolhidos um Volkswagen Gol, um Volkswagen Fox e um Chevrolet Sonic. Os carros estavam com os vidros quebrados e parcialmente depenados. Todos os veículos foram encaminhados para o depósito credenciado do Detran.