Tempo de espera em semáforo na BR-116, em Nova Petrópolis, é reduzido para 16 minutos

O tempo de espera no semáforo localizado em um trecho em obras da BR-116, em Nova Petrópolis, foi reduzido. O equipamento agora funciona com intervalos de 16 minutos fechado e quatro minutos aberto . A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e foi divulgada pela prefeitura.

De acordo com o município, a redução ocorre devido ao avanço nos trabalhos de recuperação da estrada no perímetro, que corresponde ao km 181 . Inicialmente, eram quatro quilômetros de manutenções, reduzidos, atualmente, a 900 metros.

A expectativa do Dnit é que as obras no local estejam totalmente concluídas antes de novembro, sendo, neste ano, eliminados todos os trechos com pare e siga em rodovias federais do Rio Grande do Sul.