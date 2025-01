Ei Táxi Notícia

Taxistas de Garibaldi lançam aplicativo para solicitar corridas pelo celular

Plataforma conta com 22 motoristas cadastrados. Passageiros podem escolher o taxista preferido, que terá preferência no momento das chamadas. Aplicativo pode ser instalado no celular de forma gratuita

23/01/2025 - 16h39min