Substituição de lâmpadas queimadas no interior de Caxias do Sul começa no dia 3 de fevereiro

Segundo o balanço da prefeitura, modernização da iluminação pública chegou a 50%. Porthus Junior / Agencia RBS

A concessionária Luz de Caxias, parceria público-privada (PPP) da iluminação pública de Caxias do Sul, começa na próxima segunda-feira (3) os reparos nas luminárias com defeito em comunidades do interior do município. Os trabalhos serão feitos em Criúva, Vila Seca, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Galópolis e Forqueta (veja o cronograma abaixo).

Duas equipes vão atender o interior, enquanto que outras nove continuarão atendendo a cidade. Segundo o secretário municipal de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (27), após a conclusão das manutenções das luminárias, será feito outro cronograma para dar início à modernização, que será a troca das lâmpadas por luminárias de LED.

— Nós estamos fazendo um levantamento com os subprefeitos das localidades para que sejam verificadas todas as manutenções a serem feitas. Depois, cada subprefeitura vai indicar um servidor para acompanhar as equipes, porque a gente sabe que o interior tem uma dificuldade muito grande se encontrar os locais pela questão geográfica — explica.

Confira o cronograma no interior de Caxias

Criúva: 3/2 a 7/2

3/2 a 7/2 Vila Seca: 10/2 a 14/2

10/2 a 14/2 Fazenda Souza: 17/2 a 21/2

17/2 a 21/2 Vila Oliva: 24/2 a 28/2

24/2 a 28/2 Santa Lúcia do Piaí: 3/3 a 07/3

3/3 a 07/3 Vila Cristina: 10/3 a 14/3

10/3 a 14/3 Galópolis: 17/3 a 21/3

17/3 a 21/3 Forqueta: 24/3 a 28/3

Modernização da iluminação pública chega a 50%

Durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira, também foi apresentado o balanço do Consórcio Luz de Caxias Sul. A empresa completa um ano de atuação na cidade, no próximo dia 8 de fevereiro. O contrato, porém, foi assinado em junho de 2024.

Conforme o relatório, das cerca de 5 mil manutenções de lâmpadas queimadas em aberto no início da operação, agora a concessionária possui 421. Até o momento foram feitas mais de 40 mil atendimentos. Do total de 50,4 mil pontos de iluminação da cidade, já foram modernizadas, ou seja, substituídas por lâmpadas de LED, 25 mil luminárias, o que representa cerca de 50%.

Gráfico divulgado pela prefeitura sobre o balanço dos atendimentos no ano passado. Arte / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A concessionária tem o prazo para modernizar 100% da cidade até outubro de 2025. Segundo o prefeito Adiló Didomenico, a previsão é que o município tenha uma economia de 54% no consumo de energia elétrica.

De acordo com o secretário Rodrigo Weber, após a conclusão da modernização, será implantada a chamada telegestão, prevista no contrato, onde a própria empresa vai identificar quando uma lâmpada apresentar algum problema.

— O cidadão vai poder continuar fazendo o encaminhamento, que também será atendido, mas a empresa vai ter uma autonomia ainda maior sobre os serviços, já que poderão identificar pelo próprio sistema deles quando houver problemas nas lâmpadas — afirma.

Como pedir

O serviço para a troca de lâmpadas queimadas ou outros serviços de iluminação pública deve ser solicitado diretamente pelos canais do Consórcio Luz de Caxias do Sul. Confira abaixo:

Telefone 0800 000 4062

Aplicativo Luz de Caxias do Sul

Solicitação presencial na BR-116, nº 16.585, bairro De Lazzer

Site: luzdecaxiasdosul.cidadeiluminada.com.br

No app e no site é possível registrar solicitações e acompanhar o andamento dos chamados. Basta selecionar a localização no mapa e enviar o pedido.

Serviços podem ser solicitados através do app. Bruno Todeschini / Agencia RBS