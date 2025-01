Secretaria do Meio Ambiente de Caxias assume provisoriamente a manutenção dos banheiros públicos em Caxias

A secretaria municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) assumiu a manutenção dos banheiros públicos de Caxias do Sul. Segundo a pasta, oito servidores da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) e cinco da gerência de manutenção da Semmas atuarão de forma fixa na prestação do serviço.