Saiba quem são os jovens pré-selecionados, em Caxias do Sul, para prestar serviço militar em São Gabriel

A Junta de Serviço Militar de Caxias do Sul pré-convocou jovens caxienses (confira a lista abaixo) para receberem a documentação necessária para prestar o Serviço Militar Obrigatório no município de São Gabriel. De acordo com o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3ºGAAAe), essa é uma etapa anterior à seleção dos jovens que serão enviados a São Gabriel.