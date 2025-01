Saiba como participar da campanha de arrecadação de materiais escolares da Fundação Caxias

A Fundação Caxias promove a segunda edição da campanha de arrecadação de materiais escolares, em Caxias do Sul, até o próximo sábado (1º). O objetivo é receber doações que serão destinadas as escolas do munícipio, beneficiando alunos em situação de vulnerabilidade financeira e assim poderem frequentar o ano letivo de forma adequada.

A campanha conta com o apoio de supermercados, empresas, livrarias, voluntários e órgãos públicos. Esses parceiros estão disponibilizando caixas identificadas para as doações serem depositadas ao longo do período. A Fundação Caxias também é um ponto de coleta em sua sede, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Sarmento Leite, 2189, bairro Rio Branco.