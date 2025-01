Rua do bairro Esplanada, em Caxias, terá bloqueio total nesta quinta-feira

Intervenção atinge cerca de 700 metros da via. Andréia Copini / Divulgação

A Rua Antônio Gattermann, no bairro Esplanada, Zona Sul de Caxias, terá bloqueio total a partir das 8h desta quinta-feira (23). A interrupção do fluxo de veículo se dará até as 17h entre a Pedreira do Guerra e a Rua Antônio Arlindo Fadanelli.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras (SMO), o bloqueio ocorre em virtude de escavações para a implantação de redes de drenagem.

A Antônio Gatermann está recendo obras desde a última segunda-feira (20). A intervenção atinge cerca de 700 metros da via até as proximidades da Pedreira do Guerra, e está sendo realizada pela empresa Encopav, vencedora do processo licitatório que o financiamento de R$ 40 milhões destinado à recuperação de 66 ruas do município.

No entanto, o trabalho de drenagem desta quinta não tem relação com o financiamento, mas é uma etapa importante antes do asfaltamento da via.

Segundo a SMO, os trabalhos são mais complexos em comparação às obras realizadas em outras vias da região. Isso porque diversos trechos da base asfáltica da rua foram bastante comprometidos pela chuva de maio do ano passado, demandando reformas mais profundas antes da aplicação do novo asfalto.