Prefeitura de Caxias do Sul estuda ampliar cronograma de roçadas

Conforme a Codeca, o trabalho é executado por 15 equipes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma das demandas que será da nova Secretaria da prefeitura de Caxias, a de Gestão Urbana, ou da Zeladoria, as roçadas e as capinas deverão receber atenção especial em breve. Isso porque a prefeitura informou, nesta sexta-feira (31), que estuda ampliar o cronograma desses serviços, que atualmente são realizados pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), que tem contrato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

— Vamos sentar, rediscutir o contrato, vamos ver possibilidades de ampliar, e inclusive eu já estou falando com a Maria de Lourdes (Fagherazzi, presidente da Codeca) e com o prefeito (Adiló), porque há algumas soluções em outras cidades que estamos vendo, inclusive de capinas a vapor. E um produto que foi desenvolvido em Curitiba e que ele trabalha com vapor, vamos ver a possibilidade de adquirir. Vou ir conhecer pessoalmente para ver se é viável — conta Rodrigo Weber, titular da pasta de Gestão Urbana.

Nesta sexta-feira (31) pela manhã foi possível ver vários pontos com mato alto pela cidade, como na frente do Hemocentro, no cruzamento da Rua Ernesto Alves com Marechal Floriano, e na Perimetral Norte.

Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da Codeca, o trabalho é executado por 15 equipes e, no ano passado, a roçada ultrapassou os 40 milhões de metros quadrados no município. O cronograma é divulgado mensalmente no site da empresa. A empresa também diz que não há atrasos na realização dos serviços.

Sobre o crescimento do mato, o titular da Semmas, Ronaldo Boniatti, explica que o verão é um período complicado, uma vez que a combinação de sol e calor faz com que a vegetação cresça mais rápido:

— Procuramos estar atentos a isso. Claro que nesta transição estamos montando com a Gestão Urbana os cronogramas. A população pode entrar em contato pelo Alô Caxias, no número 156, e informar pontos com vegetação alta. Recebemos as reclamações e fizemos as vistorias para colocar ou não o ponto como prioridade.

Estrutura da Gestão Urbana

Ainda no processo de estruturação, a Gestão Urbana já tem espaço físico definido. Conforme Webber, a pasta ficará no Centro Administrativo. Cerca de 100 servidores devem atuar efetivamente na nova secretaria, que terá como foco a agilidade na execução dos serviços, aproximação com os moradores e revitalização dos espaços públicos.