Prazo de chamamento para ocupação do Centro de Capacitação e Comércio de Caxias é prorrogado novamente

A inscrição ocorre por meio de um chamamento público aberto pela prefeitura . Os interessados precisam apresentar a documentação exigida para que possam trabalhar de modo formal no complexo. Assim que as bancas no espaço estiverem funcionando, o comércio informal de rua passará a ser fiscalizado.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Secretaria do Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto, o adiamento ocorre a pedido dos representantes do vendedores. O motivo é que parte deles está atuando no Litoral neste período e não teria tempo hábil para concluir o cadastramento.