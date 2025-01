Obras provocam bloqueios em rua do bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul

Nesta quarta-feira (22) ocorrem bloqueios pontuais de trânsito na Rua Irma Zago, esquina com a Conselheiro Dantas, no bairro Sagrada Família, próximo ao Instituto Penal, de acordo com a secretaria de Obras. As obras são necessárias para o conserto de uma rede de drenagem no local. Durante os trabalhos, por conta da movimentação do maquinário, uma das pistas de ambas as vias estará interditada em frente ao posto de combustível, que não afetará o acesso.