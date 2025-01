Obras no entorno do Jaconi, em Caxias, devem estar prontas a tempo do jogo entre Juventude e Ypiranga

Rua passava por pavimentação na manhã desta quarta-feira (22). André Fiedler / Agêcia RBS

As obras que ocorrem na Rua Hércules Galló, no entorno do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, não devem atrapalhar o deslocamento dos torcedores para o jogo entre Juventude e Ypiranga, nesta quarta-feira (22). A previsão é da Secretaria de Trânsito, que prevê que as intervenções na via entre as ruas Alfredo Chaves e Borges de Medeiros, estejam concluídas até a noite. A partida pela primeira rodada do Gauchão está marcada para as 19h.

O trabalho é realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e consiste na implantação de rede de esgotamento sanitário do modelo separador absoluto. Esse tipo de tubulação separa o esgoto residencial do escoamento da água da chuva, permitindo a destinação dos resíduos até a estação de tratamento. As obras tiveram início no último dia 6.

Por volta das 9h45min desta quarta, os pontos escavados para a implantação da rede já estavam fechados e equipes da Codeca realizavam a pavimentação da rua. Ao contrário do paralelepípedo que havia anteriormente, o trecho agora terá asfalto. Questionado, o Samae também disse estimar que as obras no ponto estejam finalizadas até a hora do jogo, já que não há previsão de chuva.

Ainda que não haja impacto por conta das obras, o trânsito no entorno do Jaconi será modificado em função da partida. Serão bloqueios e desvios que já ocorrem tradicionalmente em dias de jogo. Conforme a Secretaria de Trânsito, as interrupções começam às 16h e seguem até as 22h. Os pontos de interrupção serão os seguintes: