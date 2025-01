Novo controlador eletrônico será instalado na BR-470, em Garibaldi, até final de janeiro  

Velocidade máxima permitida no local é de 60 km/h. Controlador de velocidade irá auxiliar na fiscalização e prevenir acidentes. Tamires Piccoli / Agência RBS

A nova lombada eletrônica na BR-470, próximo do Posto do Avião, em Garibaldi, deverá ser instalada até final de janeiro. A informação foi confirmada pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). A expectativa é que o equipamento chegue na próxima semana. O limite de velocidade no local será de 60 km/h. Ainda não há prazo para o início do funcionamento do controlador.

No começo de janeiro, uma lombada foi instalada pela CSG próximo do Posto do Avião. O equipamento passava por testes, contudo, uma colisão entre um caminhão e um ônibus, registrada na última quinta-feira, o danificou. A reinstalação da lombada marca o retorno da fiscalização fixa no trecho após um hiato de dois anos.

Nesse período, os acidentes de trânsito apresentaram alta. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que entre 2023 e 2024 o trecho em questão registrou 29 acidentes. Segundo a CSG, esse levantamento foi usado para embasar a decisão de recolocar a lombada na BR-470.

Questionada pela reportagem sobre o período sem fiscalização, a concessionária informou que seguiu as diretrizes previstas no contrato da concessão, bem como o cronograma de responsabilidades junto ao governo do Estado. Alegou, ainda, que quando assumiu a rodovia não havia equipamento de controle de velocidade instalado.

De fato, o controlador de velocidade que operou no local de 2019 a 2023 foi retirado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), quando a rodovia foi concedida à iniciativa privada.