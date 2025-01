Nova fase de obra na Perimetral Sul, em Caxias, provoca alterações de trânsito; veja os desvios

A principal alteração é o bloqueio da pista da Perimetral Sul, no sentido bairro-BR-116, no trecho entre o entroncamento da Avenida Salgado Filho até a rótula da Avenida São Leopoldo.

Os motoristas que transitarem pela Perimetral Sul no sentido da região do bairro Esplanada, em direção ao bairro São Leopoldo e à BR-116, terão a opção de seguir pela via, que sofrerá um afunilamento com acesso pelo canteiro central para a pista contrária, a qual terá sentido duplo de circulação entre a Avenida Salgado Filho até a rotatória com a Avenida São Leopoldo. O trecho em sentido duplo da Avenida Bruno Segalla será de aproximadamente 200m.