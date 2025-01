Motorista morre após caminhão com placas de Caxias do Sul capotar na RS-122

Um motorista, que ainda não tem a identidade divulgada, morreu em acidente na RS-122, em Bom Princípio, na tarde desta quinta-feira (23) . O homem trafegava em um caminhão HR, com placas de Caxias do Sul.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão saiu da pista e capotou no km 22. Segundo os policiais, havia mais duas pessoas no veículo. Elas ficaram feridas e foram encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Princípio.