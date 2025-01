Mesmo com proibição de tomar banho ou pescar, 175 pessoas foram abordadas em represas de Caxias até este final de semana

Também foram abordados 13 veículos nestas áreas públicas durante o período. Guarda Municipal / Divulgação

A 18ª Operação Verão Seguro, em Caxias do Sul, já fez 2.570 rondas nas represas Maestra, Dal Bó e Samuara, com 175 pessoas abordadas e orientadas, sendo que 81 delas estavam na Maestra, 66 no Complexo Dal Bó e 28 na represa Samuara. Também foram abordados 13 veículos nestas áreas públicas. O balanço é do início da operação, em 6 de dezembro, até este domingo (26).

No último domingo, enquanto as equipes realizavam as rondas costumeiras, o Centro Integrado de Operações (Ciop) recebeu uma denúncia de que banhistas estariam na represa da Maestra. Três viaturas foram para o local e localizaram também pescadores. Com o grupo, foram apreendidas 18 linhas de mão, duas varas de pesca e um molinete.

No total, foram abordados 71 banhistas e 11 veículos no local. Todos os banhistas foram orientados e advertidos sobre o risco de se banhar no local. A Fiscalização de Trânsito foi acionada para efetivar as autuações administrativas aos veículos que estavam estacionados em local proibido. Um veículo foi recolhido, por estar com o licenciamento vencido.