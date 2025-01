Linhas do transporte coletivo têm alterações por causa de obras na Perimetral Bruno Segalla, em Caxias do Sul

Obras de macrodrenagem continuam na Perimetral Bruno Segalla. O objetivo é solucionar problemas de alagamentos. Laura Piola / Divulgação

Três linhas do transporte público coletivo de Caxias do Sul terão alteração a partir de segunda-feira (20) por conta das obras de macrodrenagem na Perimetral Bruno Segalla. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), os itinerários com mudanças são da L12 – Aeroporto, L72 – Coletora Sul e L74 – Coletora Oeste.

Segundo a pasta, haverá estreitamento de pista por conta das obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). As duas linhas menos impactadas são a L72 – Coletora Sul e a L74 – Coletora Oeste. Elas apenas seguirão pela Perimetral, incluindo no trecho de 100 metros da avenida que fica em mão dupla por conta da redução do espaço para tráfego.

A L12 – Aeroporto, contudo, terá mais impactos. Por conta dos trabalhos, o ônibus não poderá converter à esquerda pela Perimetral para acessar a Avenida Salgado Filho.

No sentido Centro-Bairro, o veículo seguirá pela Avenida São Leopoldo até o acesso às ruas Ademar Pinheiro Machado e Fúlvio Mingheli. A partir delas é que chegará na Avenida Salgado Filho.

Já no sentido contrário, Bairro-Centro, o caminho fica mais longo. O ônibus trafegará pelas Ruas João Betega, Luiz Rossato Primo e Alvoredo Pellini, até o trevo junto à BR-116. Os desvios ocorrem até a conclusão das obras na Perimetral Bruno Segalla.

Segunda fase da obra ocorre durante as férias escolares

A obra de implantação da macrodrenagem, que contempla uma área total de 370 hectares num trecho da Avenida Perimetral Bruno Segalla, entra na segunda fase nesta segunda. Nela, será realizada a travessia da galeria (com aduelas de concreto com 2,5m x 2m) e a implantação de uma rede de macrodrenagem (com canos de 1,5m de diâmetro).

Segundo o Samae e a prefeitura, esse cruzamento da rede pela via foi programado para ser realizado no período das férias escolares, quando o fluxo de veículos é menos intenso.