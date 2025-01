Um incêndio registrado na madrugada desta sexta-feira (17), na Capela São Vicente, no interior de Cotiporã, destruiu um galpão de aproximadamente 300m², onde eram armazenados insumos e equipamentos agrícolas. O fogo teve início por volta de 3h30min.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Veranópolis. Conforme o comandante da corporação, sargento César Forte, foram utilizados 10 mil litros de água no combate às chamas. Ninguém se feriu. As causas do sinistro serão investigadas.