Identificada mulher que morreu em acidente na RS-122, em Flores da Cunha

Foi identificada como Terezinha de Fátima Garson dos Santos, 72 anos, a mulher que morreu em um acidente na RS-122, em Flores da Cunha, no fim da manhã desta sexta-feira (24). Ela era caroneira de um caminhão que colidiu contra um paredão de pedras, no quilômetro 106 da rodovia estadual, por volta de 11h. O local fica próximo à ponte do Rio das Antas, no limite com Antônio Prado.