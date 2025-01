Ação integrada Notícia

Gambás resgatados em rodovia da Serra são soltos na natureza

Mamíferos estavam internados no Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET), da Universidade de Caxias do Sul (UCS), desde novembro do ano passado. Soltura foi feita em parceria com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e com o Comando Ambiental da Brigada Militar

22/01/2025 - 19h41min Atualizada em 22/01/2025 - 19h53min