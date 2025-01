Flores da Cunha estuda implantar estacionamento rotativo, como parte do Plano de Mobilidade Urbana

Encontro foi realizado no Centro de Convivência Frei Salvador. Gabriel Campos / Divulgação

O município de Flores da Cunha debate diretrizes para a criação do Plano de Mobilidade Urbana. Entre os temas está uma eventual implantação do sistema de estacionamento rotativo. Atualmente, os veículos podem parar em toda a cidade de forma gratuita.

O plano é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, de acordo com a Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012. O município que não tiver o planejamento não poderá receber recursos federais para investimentos no setor.

Na quarta-feira (15), foi realizada a segunda audiência pública para tratar sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Flores da Cunha. No auditório do Centro de Convivência Frei Salvador, representantes do Executivo se reuniram com especialistas em mobilidade da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que apresentaram o diagnóstico dos principais gargalos viários do município.

Entre os pontos de destaque estão as indicações que melhoram a fluidez do trânsito, principalmente entre as regiões leste-oeste do município. Alternativas para vagas de estacionamento e a possível implantação de estacionamento rotativo ficaram no centro do debate.

O Plano de Mobilidade considera todas as formas de deslocamento da população, seja para o transporte de pessoas, seja para o de carga. Os estudos avaliam, por exemplo, as características de fluxo de veículos, pedestres e ciclistas.

A partir do diagnóstico do comportamento e da projeção de crescimento da cidade, são propostas soluções e investimentos em curto, médio e longo prazo.