Entenda o trecho onde aconteceu o acidente que matou família e dois bombeiros na Rota do Sol, em Itati

A colisão envolveu uma viatura dos bombeiros e um veículo Corolla, por volta de 8h15min de domingo (27) Pedro Zanrosso / Agencia RBS

O acidente que deixou cinco pessoas mortas na manhã de domingo (27), em Itati, ocorreu no km 12 da RS-486 (Rota do Sol). O trecho é caracterizado por ser uma descida acentuada, com sequência de curvas, conforme o major Diego Caetano de Souza, comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. A colisão envolveu uma viatura dos bombeiros e um veículo Corolla, por volta de 8h15min.

Leia Mais Cinco pessoas morrem e uma fica ferida em acidente entre viatura de bombeiros e carro na Rota do Sol

O ponto, que fica próximo aos túneis da rodovia estadual, é de pista simples, com sinalização horizontal e tachões sinalizadores.

— Não é recorrente sinistro neste trecho. Neste ano, foi o único acidente no local — detalha o major Caetano, acrescentando que o asfalto apresenta "condições normais" na região, portanto, sem buracos ou outras deformações que são comuns em outros pontos da rodovia que liga a Serra ao Litoral Norte.

Ainda conforme o major, os soldados Audrei Alves Camargo, 33 anos, e Juliano Baigorra Ribeiro, 38, haviam sido acionados para atender a uma saída de pista envolvendo outro veículo, quando houve a colisão com o Corolla com placas de Caxias do Sul.

No automóvel estavam Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Os três morreram no local. Clara Klassen Tomazi, 16, também era passageira do Corolla e foi a única a ser resgatada com vida. A adolescente permanece no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, com quadro de saúde estável.