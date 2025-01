Eduardo Leite assina início de trabalhos de desassoreamento em Bento Gonçalves, nesta quarta

Vistoria técnica foi realizada em janeiro, em Bento Gonçalves. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Eduardo Leite estará em Bento Gonçalves, nesta quarta-feira (29), para anunciar as cidades contempladas no Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS). A cidade da Serra está entre elas, e o governador também assina o início do serviço no município com o ato.

A solenidade será na rodovia Afrânio Hidalgo Lemos, junto ao Arroio Pedrinho. O ato está marcado para as 9h.

Segundo comunicado do Estado, 154 cidades inscreveram-se para o programa. O investimento total do RS é de R$ 300 milhões.

O programa faz parte do Plano Rio Grande e tem como objetivo promover o desassoreamento e a limpeza de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais de municípios que, em decorrência das enchentes, declararam situação de emergência ou estado de calamidade.

Vistoria técnica apontou oito pontos estratégicos

No último dia 20, a comunicação da prefeitura de Bento Gonçalves divulgou que uma vistoria técnica foi realizada em rios e córregos do município para a execução do programa. Servidores do Estado estiveram presentes no trabalho.

Conforme a nota, a vistoria destaca oito pontos estratégicos de Bento para os trabalhos. Os serviços devem contemplar a remoção de sedimentos, a limpeza de canais e a recuperação de áreas degradadas.

Os locais destacados na vistoria são no bairro Vinosul, distritos de São Pedro, Vale dos Vinhedos e Faria Lemos, Arroio Burati, bairro Vinhedos e dois trechos no bairro Barracão. Até então, o município previa um investimento de R$ 782 mil do Estado. Confirmação do valor e detalhes do serviço devem ser divulgados nesta quarta.