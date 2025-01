Como a solidariedade de caxienses garante que crianças e jovens retornem às aulas com materiais escolares

A dona de casa Claudia Marques Garen Facchin e o filho dela, Davi, 10. Eles serão beneficiados pelo projeto de arrecadação de materiais escolares do Vielas Espaço Cultural. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sonho de Davi Luiz Marques Facchin, 10 anos, é ser médico veterinário. Mas, para que o menino chegue ao Ensino Superior em um futuro não tão distante, é preciso que ele tenha condições dignas de estudo desde agora, o que inclui retornar à aula com mochila, cadernos, estojo. Itens comuns na rotina escolar, mas que não estão ao alcance de todos os estudantes caxienses em função da renda familiar. É neste contexto que a solidariedade de voluntários — e desconhecidos — entra em cena e tem poder transformador.

Davi será auxiliado pelo projeto de volta às aulas do Vielas Espaço Cultural. A iniciativa está arrecadando materiais escolares e pretende distribuir kits para mais de 50 crianças e adolescentes do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Para a mãe dele, Claudia Marques Garen Facchin, 45, a ajuda equivale quase ao valor investido em um mês de aluguel:

— Sinceramente, se eu fosse comprar sozinha, não pagaria menos de R$ 500. É quase o valor do meu aluguel. As coisas estão muito caras e a gente não tem condições de comprar tudo que precisa — desabafa a dona de casa, que mora com o marido e os dois filhos.

Além do impacto positivo no orçamento da família, a mãe de Davi diz que as doações representam uma forma de inclusão social, uma vez que o menino não se sente inferior aos demais colegas por não ter determinados materiais no começo do ano letivo.

— O Davi é bem tranquilo, compreensível. É uma criança bem querida e esforçada na escola. Sempre ensinei desde pequenininho que ele vai ter as coisas conforme eu e o pai conseguimos dar. E ele entende isso, sabe? — comenta Claudia.

Na outra ponta da rede de solidariedade que faz com que crianças cheguem à escola equipados com os materiais escolares, está a servidora pública e ex-professora Elenira Prux. Voluntária recorrente do Vielas, ela adotou as listas de cinco irmãos neste ano.

A servidora pública e ex-professora Elenira Prux adotou as listas de cinco irmãos que moram no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Não consigo imaginar uma criança sem a vivência escolar, sem a formação que a escola nos proporciona. E não é só aquela formação de conhecimento, é também a vivência, o compartilhamento, viver em sociedade. Eu me motivei a ajudar e já estou fazendo isso pelo terceiro ano — conta a servidora pública.

Elenira estima que as cinco listas adotadas ultrapassem R$ 1 mil. Para arcar com os valores, ela terá ajuda do marido e de um amigo.

"É isso que vai salvar o ano escolar das crianças"

Suelen (E-D) e Pamela, com os filhos João, sete anos, e Pedro, cinco. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As irmãs Suelen e Pamela Inacio representam bem um dos perfis auxiliados pelo projeto Mochila Solidária do Instituto Amar ao Próximo. As duas são mães solo e não possuem renda suficiente para comprar os materiais escolares dos filhos no início de cada ano letivo.

Elas contam que até o ano passado tinham a ajuda da mãe para adquirir o básico. Mas, com o falecimento da mulher, os recursos ficaram escassos e a colaboração do projeto caxiense será essencial em 2025. Suelen é mãe de quatro filhos, sendo dois em idade escolar. Já Pamela vive com a renda de cerca de R$ 800 e tem dois filhos — o mais novo, de cinco anos, sofre de convulsões e aguarda pelo diagnóstico de autismo.

— Eu estou desempregada e recebo mil reais da pensão do pai deles, que faleceu. Então, eu preciso bastante. É isso que vai salvar o ano escolar das crianças — garante Suelen.

— Seria o dinheiro que teria que tirar do alimento das crianças — acrescenta Pamela, sobre os custos com os itens que serão enviados à escola.

As duas famílias moram na comunidade Beco do Pantanal, na região do bairro Esplanada. Além desta localidade, o Instituto Amar ao Próximo vai enviar kits de materiais escolares para famílias em vulnerabilidade social dos bairros Cinquentenário II, Centenário e de duas comunidades de Farroupilha.

Ricardo Mattos, do Instituto Amar ao Próximo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

À frente do projeto, o voluntário Ricardo Mattos lembra que a iniciativa de arrecadar itens escolares está na sexta edição, beneficiando, ao todo, 1,8 mil crianças. Neste ano, o objetivo é atender pelo menos 250 alunos das duas cidades.

— São famílias em vulnerabilidade social, muitas mães solo ou casais desempregados. Já é difícil para eles conseguirem comer, e muito mais ainda conseguirem material escolar para os filhos — enfatiza Ricardo.

Para impulsionar as doações e conseguir atender a todos os pedidos deste ano, o Instituto Amar ao Próximo vai promover um encontro de Goldens Retrievers no dia 23 de fevereiro, nos Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 14h. O evento terá a temática de Carnaval e tem o objetivo de arrecadar mochilas para as crianças.

Ajude!

Instituto Amar ao Próximo - Mochila Solidária

O que doar: mochilas, cadernos, canetinha, régua, apontador, giz de cera, caderno, lápis, borracha e todos os demais itens básicos.

mochilas, cadernos, canetinha, régua, apontador, giz de cera, caderno, lápis, borracha e todos os demais itens básicos. Informações: pelas redes sociais do projeto ou no WhatsApp (54) 99193-0114.

pelas redes sociais do projeto ou no WhatsApp (54) 99193-0114. Ponto de coleta: Vízia Óptica, em frente à prefeitura. A coleta pode ser combinada com os voluntários pelo WhatsApp (54) 99193-0114.

Vízia Óptica, em frente à prefeitura. A coleta pode ser combinada com os voluntários pelo WhatsApp (54) 99193-0114. Quem será beneficiado: crianças e adolescentes em vulnerabilidade social de Caxias e Farroupilha.

Vielas Espaço Cultural

O que doar: lápis de cor, lápis preto, borracha, apontador, mochila, estojo, cola branca, caderno, tesoura, régua, entre outros.

lápis de cor, lápis preto, borracha, apontador, mochila, estojo, cola branca, caderno, tesoura, régua, entre outros. Informações: @vielasespacocultural, no Instagram.

@vielasespacocultural, no Instagram. Ponto de coleta: as doações podem ser entregues diretamente na Rua Vinte de Setembro, 3459, Caxias do Sul. A coleta também pode ser combinada com os voluntários pelas redes sociais do projeto.

as doações podem ser entregues diretamente na Rua Vinte de Setembro, 3459, Caxias do Sul. A coleta também pode ser combinada com os voluntários pelas redes sociais do projeto. Quem será beneficiado: cerca de 50 famílias do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz.

Fundação Caxias

O que doar: borrachas, cadernos, canetas, estojos, folhas A4, lápis de cor, livros infantis, mochilas, tesouras sem ponta, lápis de cera, tintas guache, réguas, apontadores, entre outros.

borrachas, cadernos, canetas, estojos, folhas A4, lápis de cor, livros infantis, mochilas, tesouras sem ponta, lápis de cera, tintas guache, réguas, apontadores, entre outros. Informações: (54) 9 9912-9890 ou (54) 3223-0528.

(54) 9 9912-9890 ou (54) 3223-0528. Ponto de coleta: na sede da entidade, na Rua Sarmento Leite, 2189, bairro Rio Branco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também há caixas identificadas em outros estabelecimentos parceiros.

na sede da entidade, na Rua Sarmento Leite, 2189, bairro Rio Branco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também há caixas identificadas em outros estabelecimentos parceiros. Quem será beneficiado: alunos de escolas cadastradas na Fundação Caxias.

Feira de Materiais Escolares - ONG Ação do Bem

O que doar : materiais escolares. Os itens serão direcionados para uma feira que vai acontecer no dia 8 de fevereiro, na Escola Machado de Assis, na Rua Andressa Tamagno, 200, bairro Reolon. Os materiais serão disponibilizados por valores acessíveis às famílias.

: materiais escolares. Os itens serão direcionados para uma feira que vai acontecer no dia 8 de fevereiro, na Escola Machado de Assis, na Rua Andressa Tamagno, 200, bairro Reolon. Os materiais serão disponibilizados por valores acessíveis às famílias. Informações: (54) 99117-6309, com Deise Antunes.

(54) 99117-6309, com Deise Antunes. Ponto de coleta: Unicesumar - Rua Os Dezoito do Forte, 2494, sala 9, Caxias do Sul.

Unicesumar - Rua Os Dezoito do Forte, 2494, sala 9, Caxias do Sul. Quem será beneficiado: cerca de 800 alunos das Escolas Machado de Assis e San Gennaro.

Ação no Villa-Lobos

O que doar: cadernos novos e usados, lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, cola branca, apontador, régua e mochilas.

cadernos novos e usados, lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, cola branca, apontador, régua e mochilas. Informações: (54) 98429-4370, com a voluntária Mirna Morais.

(54) 98429-4370, com a voluntária Mirna Morais. Ponto de coleta: Rua Do Guia Lopes, 680, Edifício Paraíso, apartamento 303.

Rua Do Guia Lopes, 680, Edifício Paraíso, apartamento 303. Quem será beneficiado: cerca de 50 crianças e adolescentes do bairro Villa-Lobos.