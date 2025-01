Cometa que orbita no Sistema Solar é flagrado no céu de Jaquirana 

A área rural de Jaquinara, nos Campos de Cima da Serra , foi cenário de um registro de tirar o fôlego: um cometa que orbita no Sistema Solar foi flagrado por um caçador de cometas na noite do último sábado (18).

— Esses cometas são previstos com meses e até anos de antecedência. Por isso, nos programamos para vir até a Serra e garantir. Fomos em uma área rural de Jaquirana, que fica há 20 quilômetros do centro justamente pela altitude e pouca luminosidade. O resultado foi incrível — comemora.

O cometa G3 Atlas foi descoberto por observadores no ano passado. Segundo Zaparolli, essa é a primeira vez que o astro é visto. Além da dupla do Litoral Norte, observadores de todo o mundo estão acompanhando a trajetória do cometa, que está em um ponto próximo do sol. A dupla planejava retornar para a área rural da cidade neste domingo (19) em busca de mais registros.