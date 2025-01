Com preço máximo por quilo de R$ 12, uvas serão comercializadas em praças de Caxias a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (21), três pontos da área central de Caxias do Sul vão contar com a venda de uvas direto dos produtores. A fruta estará disponível, com preços que variam entre R$ 7,50/kg e R$ 12/kg, nas praças Dante Alighieri, Dante Marcucci (da Bandeira) e João Pessoa. As bancas estarão abertas de segunda a sábado, das 8h30min às 18h30min, até março; o prazo depende da safra e oferta da uva.