Codeca abre processo seletivo com 40 vagas para contratação de auxiliares de limpeza

Quem deseja começar o ano empregado deve ficar atento. A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) abriu m processo seletivo simplificado para a contratação temporária de auxiliares de limpeza. Os profissionais irão atuar nos banheiros de prédios e locais públicos do município. As inscrições são gratuitas e começam nesta quarta-feira (22), na sede da companhia.