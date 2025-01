Casos de HIV aumentaram 40% nos últimos quatro anos em Caxias do Sul

Teste de HIV é feito com o pingo de sangue e realizado em todas as UBSs de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Registrado pela primeira vez no Brasil em 1980, o HIV ainda demanda monitoramento. Em Caxias do Sul foram 168 casos registrados em 2024.

Leia Mais Médicos especialistas da Serra dão dicas de prevenção contra viroses durante o verão

O número representa 48 diagnósticos a mais do que os 120 casos registrados em 2021. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que acompanha um crescimento anual das ocorrências do vírus que invade o sistema de defesa do corpo humano e o torna vulnerável a doenças como tuberculose e meningite.

Em 2023, foram 152 casos descobertos na maior cidade da Serra, e em 2022, 120 pessoas foram diagnosticadas. Estágio avançado da infecção, a Aids também registrou aumento no número de infectados na comparação dos últimos dois anos. Em 2024, foram 45 casos contra os 33 diagnósticos de 2023.

Leia Mais Hospital de Bento Gonçalves convida pacientes a conversar com quem já venceu o câncer

É o diagnóstico precoce do HIV que ajuda a conter casos de Aids. Em Caxias, mais de 30 mil testes rápidos, disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), foram feitos no ano passado. No entanto, o crescimento dos casos preocupa, e o volume de testagem, de acordo com a gerente do serviço de infectologia da SMS, Grasiela Cemin, precisa aumentar:

— A gente fala muito das estratégias de prevenção, que não é só o uso do preservativo, mas a testagem também. O quanto antes a pessoa souber que tem a doença, antes vai deixar de transmitir. É preciso ter a consciência da necessidade de fazer os testes rápidos, como qualquer outro exame de rotina. Aids ainda existe, leva a óbito e é uma doença comum a qualquer pessoa.

Grasiela Cemin é gerente do serviço de infectologia da SMS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Centro de Testagem e Acompanhamento (CTA) faz o serviço chamado porta aberta que faz testes, para HIV, sífilis e hepatites, de segunda a sexta-feira das 7h às 15h. Em caso de resultado positivo, o tratamento começa de imediato para que não evolua e o paciente não esteja vulnerável às doenças oportunistas.

— Ouvimos a população sobre o motivo de estarem testando, orientamos sobre as doenças e em caso de serem detectadas passam a ser vinculadas e imediatamente iniciar o tratamento. Monitoramos se o paciente faz o uso regular dos medicamentos, se fizer, o vírus fica com uma carga indetectável e com isso passa a não transmitir.

De acordo com a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, as prefeituras precisam tratar 95% da população que for diagnosticada com o HIV nos municípios. O CTA fica no segundo andar do Centro Especializado em Saúde, na Rua Sinimbu, 2.231, bairro Centro.

Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é distribuída pelo SUS desde 2018. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Medicamento pré e pós exposição auxilia a diminuir os casos

Embora seja o preservativo, distribuído em qualquer UBS do país, o método mais prático e seguro contra doenças sexualmente transmissíveis, um comprimido de uso diário e distribuído pelo SUS, desde 2018, tem auxiliado a frear a transmissão do HIV.

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é receitada por médicos para qualquer pessoa que sinta necessidade a partir dos 15 anos e evita a infecção do HIV para quem se expõe ao risco.

Faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para aumentar a oferta de prevenção do país e diversifica os métodos utilizados pela população.

— A decisão de como se prevenir é individual. Está relacionado as práticas da pessoa e sua decisão sobre saúde. Se o preservativo fosse utilizado como deveria não teríamos mais casos — afirma Grasiela.

Para quem não se protegeu, outro comprimido, também distribuído pelo SUS, pode ser a última alternativa para evitar infecção. É a Profilaxia Pós-Exposição, um antirretroviral utilizado por 28 dias em até 72 horas após o sexo desprotegido.