Bento Gonçalves e Caxias do Sul registram estragos causados pela chuva

A chuva da madrugada desta segunda-feira (20) deixou estragos na Serra. Bento Gonçalves e Caxias do Sul, as duas maiores cidades da região, registraram alagamentos.

Já em Caxias do Sul, a Defesa Civil foi chamada para atender alagamentos nos bairros Pio X, Santa Catarina e Rio Branco. Não há registro de desabrigado e desalojados. Além destes pontos, a secretaria Municipal de Obras trabalha na limpeza da Rua Júlio Calegari, na Zona Sul, onde foram registrados estragos. Na cidade também foi registrado acumulado de 42mm nas últimas 24h, sendo que a média do mês é de 213mm.

Iniciou-se no sábado uma obra de desvio de drenagem na Rua Tancredo Feijó , no trecho entre as ruas Padre Nóbrega e José Martha, para evitar alagamentos na região do bairro Rio Branco.

Conforme a Climatempo, a semana se inicia com tempo instável na Serra. Pancadas de chuva com raios não são descartadas na manhã de segunda. Na terça-feira, em virtude do afastamento da frente fria, o tempo volta a abrir mais em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens em boa parte do dia, mas ainda haverá condições para episódios de chuva isolada em alguns pontos.