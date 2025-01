Balanço aponta que mais de 2 milhões de pessoas passaram pelo Natal Luz, em Gramado

Programação do Natal Luz, em Gramado, se encerrou no dia 19 de janeiro. Cleiton Thiele / Divulgação

Os 88 dias de programação do 39º Natal Luz resultaram na passagem de mais de 2 milhões de pessoas por Gramado, conforme a assessoria da atração. O número é baseado em dados da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que administra os pedágios que dão acesso ao município da Região das Hortênsias. As atrações terminaram em 19 de janeiro.

A programação foi marcada por espetáculos, shows musicais, apresentações teatrais e o Papai Noel, que recebia diariamente os visitantes na casa dele, na Vila de Natal. Uma das novidades desta edição do Natal Luz foi o retorno do O Grande Desfile de Natal para o centro de Gramado.

— O que realizamos aqui é o maior evento natalino do Brasil, mas não é só no tamanho que o Natal Luz é importante, é também na qualidade de tudo o que fazemos aqui. E isso fazemos com a nossa comunidade. São mais de 2 mil pessoas trabalhando diretamente no evento. São gramadenses queridos e dedicados, temos toda uma comunidade que se enfeita, que se veste de alegria para receber os visitantes neste período — comemora a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

Já o secretário de turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, avalia que a programação trouxe uma retomada do turismo no município. Bertolucci relembra que o Natal Luz começou depois da reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre.

— Seja do ponto de vista da qualidade dos espetáculos apresentados, da decoração das ruas, a volta do desfile para o Centro, que era uma dúvida de como seria, e foi excelente. E naturalmente, de público, porque marcou uma retomada do turismo na cidade, de maneira mais integral, uma vez que o Natal Luz começou logo depois que o aeroporto em Porto Alegre reabriu — observa.

Conforme a assessoria, o evento também teve outros números expressivos. Foram 58 edições dos dois grandes shows (Nativitaten e O Grande Desfile de Natal), 80 apresentações gratuitas na Vila de Natal e outras 98 na Rua Coberta. Foram mais de 2,2 mil profissionais de diferentes áreas trabalhando no evento, com a geração de 1,2 mil vagas de trabalho.

A movimentação também trouxe reflexo no setor econômico de Gramado – 86% do PIB do município vem do turismo. Seja na hotelaria ou na gastronomia, o resultado foi comemorado.