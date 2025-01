Adolescente de 17 anos é resgatado após casa pegar fogo em Bento Gonçalves

Um adolescente de 17 anos foi resgatado de uma casa que pegou fogo , na madrugada deste sábado (25), em Bento Gonçalves. A residência, de três andares, fica na Rua Arcindo Garbin, no bairro Fátima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu o forro do imóvel no terceiro pavimento, por volta das 4h25min. A vítima estava presa em um cômodo e foi retirada pelas equipes de salvamento. O rapaz teria inalado fumaça e foi encaminhado pelo Samu para atendimento.