Acidentes de trânsito na BR-470, em Garibaldi, dobram em cinco anos; ocorrências cresceram após retirada de lombada eletrônica

Na semana passada, colisão na BR-470, próximo ao Posto do Avião, resultou em uma vítima fatal. Local está sem o controlador de velocidade há dois anos. Índice de ocorrências no trecho cresceu. Aparelho que havia sido instalado, e que deveria começar a operar em fevereiro, foi danificado neste acidente. Guilherme Kalsing / Divulgação

A alta de acidentes em rodovias da Serra, sobretudo na região da Uva e Vinho, tem marcado o início de 2025. Na semana passada, uma colisão entre um caminhão e um ônibus na BR-470, próximo do Posto do Avião, em Garibaldi, expôs o crescimento de ocorrências no local após a retirada de um controlar de velocidade, há quase dois anos. Na ocasião, uma pessoa morreu em decorrência da colisão.

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que, desde fevereiro de 2023, quando o equipamento foi removido, o índice de ocorrências cresceu exponencialmente, atingindo patamares semelhantes ao período antes da instalação.

Em 2017, ano em que as informações começaram a ser coletadas, 22 acidentes foram registrados, resultando em 21 feridos. No ano de 2019, quando o equipamento foi instalado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que na época gerenciava a rodovia, os acidentes caíram para três, com quatro feridos.

Em 2023, quando a rodovia foi concedida para a iniciativa privada, o equipamento foi removido. Por consequência, a quantidade de acidentes voltou a crescer. Só naquele ano, 14 acidentes ocorreram, sendo cinco graves. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas. No ano seguinte, em 2024, os índices se mantiveram altos, com 15 acidentes no trecho e 12 pessoas feridas. Veja os dados na tabela abaixo. (Os acidentes com danos materiais são contabilizados separadamente dos acidentes com vítimas).

Na avaliação do chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Bento Gonçalves, Jardel Vettorato, o retorno do controlador de velocidade para o trecho é essencial para a segurança e redução dos acidentes de trânsito.

— Nós saímos de um média de cinco, seis acidentes por ano para 15 no ano passado. Por que isso acontece? As pessoas não têm paciência para fazer a travessia e tentam a loteria. Nesse cenário, eu não vejo outra alternativa que não seja o retorno do controlador de velocidade — pontua.

Conforme Vettorato, as colisões transversais representam o maior volume de ocorrências, sobretudo nos horários de almoço e final da tarde, quando os expedientes das empresas se encerram. A reivindicação do retorno do controlador já foi repassada pela PRF para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), além de outros órgãos, como o Ministério Público.

Conforme noticiado pelo jornalista Alessandro Valim, a CSG anunciou na semana passada a instalação de 10 controladores de velocidade nas rodovias da região. Entre os locais previstos para receber os equipamentos está o trecho da BR-470, próximo ao Posto do Avião. Segundo a PRF, o equipamento em questão já tinha sido colocado na rodovia e havia previsão de começar a funcionar em fevereiro. Contudo, o equipamento foi danificado no acidente registrado na última quinta-feira.

Procurada detalhar a situação e repassar a nova previsão, a CSG não retornou a reportagem até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para a manifestação da concessionária.

Seis acidentes em apenas um final de semana

No último final de semana, entre a sexta-feira (17) e domingo (19), a PRF de Bento Gonçalves contabilizou seis acidentes de trânsito na região. Conforme Vettorato, todos causados pela imprudência dos motoristas.

O mais grave aconteceu na sexta, na BR-470, em Veranópolis. Na ocasião um condutor morreu após uma colisão em local proibido. O corpo dele precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros.

— Quando se trata de trânsito, a gente precisa que todos os atores estejam envolvidos. Mas notamos que os condutores, de modo geral, não têm participado desse processo. O simples respeito ao limite de velocidade, uso de cinto de segurança e às regras de trânsito já seriam suficientes para evitar esses acidentes registrados — argumenta.