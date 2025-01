"A ficha ainda não caiu", conta jovem caxiense que conquistou o primeiro lugar em Medicina na UFRGS pelo Sisu 

Estudante conseguiu uma vaga em um dos cursos mais concorridos do estado através do Sisu. Arquivo pessoal / Divulgação

É de Caxias do Sul a estudante que conquistou o primeiro lugar na classificação do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Luiza Giani, de 19 anos, obteve uma vaga na graduação mais concorrida na universidade federal gaúcha.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (27). Contudo, a estudante já celebrava no fim de semana, quando teve acesso à nota parcial. Com uma pontuação média de 828, Luiza soube que tinha chances reais de realizar o sonho de infância de se tornar médica.

— Foi uma surpresa muito grande e muito boa! Comemorei muito no sábado, quando saiu a parcial e a minha nota na UFRGS era 807. Nesse momento sabia que tinha chance de entrar no curso da UFRGS. A ficha que eu passei em primeiro lugar ainda não caiu — celebra.

A aprovação é reflexo do preparo de longo prazo. Desde 2023, ainda quando cursava o ensino médio, Luiza estudava com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no vestibular. Segundo ela, as provas do Enem se mostraram mais acessíveis do que o vestibular da UFRGS. A partir disso, a aluna passou a se empenhar para melhorar a nota no exame.

Leia Mais Médicos especialistas da Serra dão dicas de prevenção contra viroses durante o verão

— A minha rotina, no ano passado, era começar a estudar de manhã no cursinho, voltar para casa no meio da tarde para descansar e depois continuar a estudar até a noite. Na metade do ano comecei a resolver as provas antigas e os simulados. Nos finais de semana eu mantinha o estudo, mas de forma mais leve. Foi uma rotina bem intensa de preparação — relembra.

Agora, Luiza se planeja para a mudança para Porto Alegre e o início das aulas. Até março a jovem de Caxias do Sul deve estar instalada na Capital e iniciar o primeiro semestre da formação.