Zoológico da UCS reabrirá visitação para escolas no dia 10 de dezembro 

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) confirmou para o dia 10 de dezembro a reabertura do Zoológico , fechado desde o início da pandemia, em 2020. As visitas ao UCS Zoo serão orientadas por estudantes do curso de Medicina Veterinária.

Na próxima terça-feira (10), a visitação será exclusiva para alunos do Cetec Fundamental. Aos finais de semana e com entrada gratuita, o UCS Zoo receberá o público em geral, das 13h às 18h. Será preciso agendar a visita pelo novo site.

Revitalizado com verba repassada pelo Ministério Público , o Zoológico agora conta com informações sobre os mais de 80 animais de aproximadamente 40 espécies. Os recintos foram reformados.

De acordo com a UCS, estudantes de todas as idades que visitarão o espaço passarão por três etapas. A pré-visita, com a apresentação de um vídeo educativo, passeio diante dos recintos dos animais e pós-visita, com o preenchimento de um relatório para o registro do aprendizado. Os relatórios vão gerar indicadores educacionais para aprimoramento e planejamento de novas atividades.