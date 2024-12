Prefeitura de Flores da Cunha abre contratação simplificada para vagas com salário de R$ 2,5 mil

A prefeitura de Flores da Cunha abre nesta semana processos seletivos simplificados para a contratação de motorista e atendente de farmácia. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 3 de janeiro de 2025, na Secretaria Municipal de Administração, localizada no Centro Administrativo Angelo Araldi (Rua São José, nº 2.500, Bairro Centro).

O processo de candidatura ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 11h30min e das 13h30min às 15h30min. Para participar, é necessário entregar toda a documentação exigida no edital presencialmente. Cadastros fora do prazo, enviadas por correio, internet ou similares não serão aceitos. A função de motorista conta com carga horária de 44 horas semanais, enquanto a de atendente de farmácia de 40 horas semanais.