Prazo para contratos emergenciais da rede de ensino estadual termina nesta sexta; confira vagas e salários na Serra

Função de merendeira está entre vagas contempladas no edital. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Termina nesta sexta-feira (6), às 18h, o prazo de inscrições no cadastro temporário de contratação emergencial da rede estadual de educação. As candidaturas são para cargos de coordenação pedagógica, zeladoria, merendeiro e secretário de escola. Os salários vão de R$ 2 mil a R$ 3,5 mil, mais R$ 400 de auxílio refeição.

Conforme a titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), Viviani Devalle, há oportunidades para os 14 municípios da Serra que a coordenadoria atende, o que inclui Caxias do Sul. O mesmo vale para a 16ª CRE, com sede em Bento Gonçalves, e os 25 municípios que fazem parte dela.

Como esclarece Viviani, o edital serve para atender a demanda de profissionais que surge ao longo do ano letivo. A contar da data de publicação da classificação dos inscritos, os candidatos ficam até dois anos no cadastro.

— É para suprir as necessidades que surgem durante o ano e as que já estão. Então, nós não temos um número específico porque vai surgindo. Agora, no decorrer do ano letivo abre muitas vagas. Depois, surgem licenças e surgem uma série de outras ações que demandam a contratação temporária — explica.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). Cada candidato pode inscrever-se apenas para uma função e deve escolher a região que quer atuar e o município. Após o cadastro, a escolha não poderá ser modificada. A classificação dos inscritos, conforme divulgado no edital, ocorre em até 30 dias após o fim das inscrições. O edital também pode ser acessado pela internet.

Vagas e salários

Conforme o edital, as contratações podem iniciar já a partir de 1º de janeiro. Os contratos são para carga horária de 40 horas por semana. Os cargos de merendeira e zeladoria têm como pré-requisito Ensino Fundamental Completo, enquanto os de secretário e coordenação pedagógica pedem Ensino Médio. Já para Técnico Agrícola, há necessidade de diploma de Ensino Médio com Técnico Agrícola. Confira abaixo as vagas e as remunerações:

Auxiliar Educacional - Merendeira : R$ 2 mil

: R$ 2 mil Auxiliar Educacional - Zeladoria/limpeza : R$ 2 mil

: R$ 2 mil Assistente Educacional - Secretário escolar : R$ 3,5 mil

: R$ 3,5 mil Assistente Educacional - Coordenação pedagógica : R$ 3,5 mil

: R$ 3,5 mil Técnico Agrícola: R$ 3,5 mil

Há também o pagamento de R$ 400 do auxílio refeição. Além disso, segundo o edital, quem for contratado para os cargos de manutenção escolar, e tenha a tarefa de realizar a limpeza de banheiros e o recolhimento do lixo nas unidades escolares, e os servidores da área da alimentação, que vão preparar as refeições nas escolas, terão o direito a receber o Adicional de Penosidade no valor de R$ 1.335,60.

Como observa Viviani, há um aumento na remuneração para os cargos de auxiliar educacional em relação a chamamentos anteriores. Em um edital no fim de 2022, por exemplo, o cargo de merendeira tinha como remuneração o salário mínimo de um servidor, que na época era de R$ 1.345,46. A expectativa é que isso também ajude na procura pelas vagas.