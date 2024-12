Piscina Pública em Farroupilha inicia temporada de verão nesta terça-feira

A Piscina Pública de Farroupilha fica localizada no Parque dos Pinheiros.

Nesta terça-feira (10) tem início a temporada de verão da Piscina Pública de Farroupilha, localizada no Parque dos Pinheiros. A previsão é de que a temporada se encerre em março.

O cadastro para a confecção das carteirinhas de acesso já está sendo realizado no site da prefeitura ou presencialmente no Departamento de Esportes. O local fica junto aos Pavilhões do Parque Cinquentenário, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min.