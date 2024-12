Pedágio do Brinquedo ocorre neste sábado, em Caxias do Sul 

O Pedágio do Brinquedo promovido pela Coordenação do 17º Mutirão de Natal da Zona Norte, ocorrerá nos dias 7 e 14 de dezembro, das 8h às 18h, na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral, na Rua Sinimbu. O objetivo da ação é arrecadar brinquedos para serem distribuídos durante o Mutirão de Natal, que irá ocorrer no dia 15 de dezembro na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Tancredo de Almeida Neves.