Obras das novas rotatórias na RS-235, em Nova Petrópolis e Canela, entram em fase de conclusão

As obras que envolvem a construção de três rotatórias na RS-235, nos municípios de Nova Petrópolis e Canela, entraram na fase de finalização. Nesta semana, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executou a pavimentação da segunda camada asfáltica da pista e do acostamento na interseção localizada no km 5 da rodovia, no bairro Vale Verde, em Nova Petrópolis.