Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, reúne música e enogastronomia neste final de semana

O Natal nos Vinhedos entra em seu segundo final de semana com uma programação cultural diversificada no Vale dos Vinhedos , em Bento Gonçalves. O evento realizado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, oferece atrações gratuitas na RS-444, em frente à vinícola Miolo, nas noites de nesta sexta (13), e sábado (14).

A programação começa na sexta, às 19h, com o show da banda Farina Brothers, seguido pela Big Banda, do maestro Gilberto Salvagni, apresentando o espetáculo Notas de Natal. A noite se encerra com a dupla Vitor Henrique e Gabriel, às 22h, no palco principal.