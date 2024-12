Magia de Natal no Vale Iluminado de Galópolis, em Caxias do Sul,  recebe visitantes com programação especial neste fim de semana 

O bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, dá sequência à programação da XIX Magia de Natal no Vale Iluminado. O evento, que se estende até 24 de dezembro, véspera de Natal, chega ao seu terceiro fim de semana com uma série de atrações gratuitas na Praça Duque de Caxias .

A Vila Operária, marco histórico do distrito, é o destaque visual da celebração, iluminada e transformada na Casa do Papai Noel . O espaço recebe o público nas sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos fins de semana, das 15h às 22h. Além disso, o local oferece atrações como gastronomia, artesanato, apresentações culturais e atividades recreativas para crianças, como brinquedos infláveis.

Mesmo em caso de chuva, a programação será mantida, com alternativas em áreas cobertas para garantir o conforto dos visitantes. Entre as atividades previstas para este fim de semana, destacam-se apresentações de corais, dança, música acústica e uma caminhada noturna iluminada.

A XIX Magia de Natal no Vale Iluminado é promovida pela Associação Turística Galópolis (ATG) Tecendo Histórias, com apoio de diversas entidades e financiamento pela Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul. A programação completa está disponível para consulta no local e nas redes sociais do evento.