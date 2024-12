Jovem sem habilitação e alcoolizado causa acidente de trânsito em Bento Gonçalves 

Os policiais localizaram um Vectra cinza, com placas de Bento Gonçalves, que se chocou contra a defensa metálica da rodovia . Segundo a PRE, o jovem teria perdido o controle do carro, ocasionando a colisão. Ninguém se feriu.

Ao ser abordado, o condutor informou que não tinha carteira de habilitação. Ainda, ele realizou o teste do etilômetro que indicou consumo de álcool. O proprietário do carro, um homem de 37 anos, estava com o jovem, como caroneiro. Ele irá responder pelo crime de entregar a direção do veículo para uma pessoa inabilitada.