Inauguração de ponte entre Cotiporã e Dois Lajeados é adiada devido a alertas meteorológicos

Foi adiada por tempo indeterminado a solenidade de inauguração da ponte entre Cotiporã e Dois Lajeados, sobre o Rio Carreiro. A ação de reabertura da ligação entre as cidades estava prevista para ocorrer neste sábado (7), às 10h30min. Porém indicativos de chuva intensa, ventos fortes e temporais resultantes do avanço de uma frente fria oriunda do Uruguai cancelaram o ato de abertura.