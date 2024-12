Homem morre em obra de parque em Canela, na Região das Hortênsias

Um homem de 30 anos, identificado como Mário Junior Sander Knorst, morreu em uma obra no Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, na manhã desta sexta-feira (13). O acidente envolveu a queda de uma laje no estacionamento da atração, que fica localizada na Estrada do Caracol (RS-466). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Por nota, a equipe do parque informou que o homem era prestador de serviço e que a obra é terceirizada. Diante do acidente, a atração ficará fechada até segunda-feira (16).

A ocorrência foi atendida pelos bombeiros, pela Brigada Militar e também será apurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Knorst é velado na Capela Nossa Senhora do Rosário, em Santa Maria do Herval. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Católico de Alto Padre Eterno, na mesma cidade.

O que diz o Parque Terra Mágica Florybal

"Na manhã desta sexta-feira, 13 de dezembro, tivemos um momento inesperado com um incidente em nossa obra do estacionamento. Infelizmente, perdemos um prestador de serviço, nosso coração está profundamente triste diante dessa tragédia. Pedimos a compreensão de todos neste momento tão delicado, a obra é terceirizada e estamos apurando as circunstâncias do ocorrido com a devida atenção e respeito.

Neste momento de grande pesar, estamos unidos em solidariedade a todos os que foram afetados por essa perda. Nossa principal prioridade é oferecer apoio, acolhimento e conforto, zelando pelo bem-estar de todos!